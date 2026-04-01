Cérilly

Rencontres de Tronçais

Salle des fêtes Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Les rencontres de Tronçais vous invite à une conférence sur La chênaie de Tronçais son futur par les expérimentations.

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Salle des fêtes Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 44 41 73 jgvoisine@wanadoo.fr

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English :

Les rencontres de Tronçais invites you to a conference on The Tronçais oak forest: its future through experimentation.

L’événement Rencontres de Tronçais Cérilly a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme