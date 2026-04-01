Rencontres de Tronçais Cérilly
Rencontres de Tronçais Cérilly jeudi 16 avril 2026.
Cérilly
Rencontres de Tronçais
Salle des fêtes Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Les rencontres de Tronçais vous invite à une conférence sur La chênaie de Tronçais son futur par les expérimentations.
.
Salle des fêtes Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 44 41 73 jgvoisine@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les rencontres de Tronçais invites you to a conference on The Tronçais oak forest: its future through experimentation.
L’événement Rencontres de Tronçais Cérilly a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Cérilly (Allier)
- Nationale d’élevage Terre Neuve et Landseer Mairie Cérilly 18 avril 2026
- Nationale d’élevage Staffordshire Bull Terrier Mairie Cérilly 25 avril 2026
- Balade en forêt de Tronçais Cérilly Allier 1 mai 2026
- Circuit La boucle des étangs (partie ouest) Cérilly Allier 1 mai 2026
- Circuit Le sentier des Merrandiers Cérilly Allier 1 mai 2026