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Rencontres de Tronçais Cérilly

Rencontres de Tronçais Cérilly jeudi 16 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 03350 Cérilly

Département : Allier

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cérilly

Rencontres de Tronçais

Salle des fêtes Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Les rencontres de Tronçais vous invite à une conférence sur La chênaie de Tronçais son futur par les expérimentations.
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Salle des fêtes Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 44 41 73  jgvoisine@wanadoo.fr

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English :

Les rencontres de Tronçais invites you to a conference on The Tronçais oak forest: its future through experimentation.

L’événement Rencontres de Tronçais Cérilly a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme

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