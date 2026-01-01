Rencontres-découvertes avec des professionnel.le.s de l’audiovisuel et du cinéma Cité des enfants Brassy

Rencontres-découvertes

avec des professionnel.le.s de l’audiovisuel et du cinéma

Cité des enfants 32 rue saint-Gervais Brassy Nièvre

Rencontre avec Fanny Corcelle, OPÉRATRICE DE PRISES DE VUE

Qu’est-ce qu’un cadrage ? Pourquoi certains plans de films amènent-ils plus d’émotions que d’autres ? Que demande-t-on d’effectuer à un.e opérateur.ice de prise de vue, lorsqu’il ou elle a une caméra dans la main ? Venez découvrir comment cadrer, c’est à la fois écouter les demandes de la personne qui réalise, et porter une grande attention au sujet aux personnes que l’on filme ! .

Cité des enfants 32 rue saint-Gervais Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté zelinha.asso@protonmail.com

