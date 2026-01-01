Rencontres-découvertes avec des professionnel.le.s de l’audiovisuel et du cinéma Cité des enfants Brassy
Rencontres-découvertes avec des professionnel.le.s de l’audiovisuel et du cinéma Cité des enfants Brassy samedi 31 janvier 2026.
Rencontres-découvertes
avec des professionnel.le.s de l’audiovisuel et du cinéma
Cité des enfants 32 rue saint-Gervais Brassy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Rencontre avec Fanny Corcelle, OPÉRATRICE DE PRISES DE VUE
Qu’est-ce qu’un cadrage ? Pourquoi certains plans de films amènent-ils plus d’émotions que d’autres ? Que demande-t-on d’effectuer à un.e opérateur.ice de prise de vue, lorsqu’il ou elle a une caméra dans la main ? Venez découvrir comment cadrer, c’est à la fois écouter les demandes de la personne qui réalise, et porter une grande attention au sujet aux personnes que l’on filme ! .
Cité des enfants 32 rue saint-Gervais Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté zelinha.asso@protonmail.com
