Rencontres d’écritures Micro Folie Civray
Rencontres d’écritures Micro Folie Civray samedi 15 novembre 2025.
Rencontres d’écritures
Micro Folie 2 place du Marcéhal Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Animation Rencontres d’écritures avec Hélène Paumier, animatrice d’ateliers d’écriture. Gratuit. .
Micro Folie 2 place du Marcéhal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 66 72 59 microfolie@civray.fr
English : Rencontres d’écritures
German : Rencontres d’écritures
Italiano :
Espanol : Rencontres d’écritures
L’événement Rencontres d’écritures Civray a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou