Rencontres Dédicace au Château Grand Callamand Château Grand Callamand Pertuis

Rencontres Dédicace au Château Grand Callamand

Jeudi 27 novembre 2025 de 18h à 20h. Château Grand Callamand 239 route de la Loubière Pertuis Vaucluse

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27 20:00:00

2025-11-27

Rencontre & Dédicace en vignes accueille Nathalie Leclef jeudi 27 novembre au Château Grand Callamand à Pertuis de 18h à 20h. Nathalie partagera une présentation de son dernier ouvrage sur l’ennéagramme au travail, un outil relationnel incroyable!

Rencontre & Dédicaces en vignes accueille Nathalie LECLEF le jeudi 27 novembre au Château Grand Callamand à Pertuis de 18h à 20h.



Nathalie est fondatrice de SOLUT-IS, cabinet de coaching professionnel, de bilan de compétences, de formation en management et communication. Elle utilise de nombreux outils dans son travail d’accompagnement dont l’Ennéagramme, la PNL, l’Analyse transactionnelle et la CNV, et est auteure de nombreux ouvrages sur le sujet.



Nathalie partagera une présentation de son dernier ouvrage L’ennéagramme au travail , outil relationnel remarquable qui définit 9 profils de base, 9 motivations, 9 peurs fondamentales qui mettent en évidence des comportements types afin d’aboutir à une meilleure connaissance de soi et des autres.



S’ensuivra une séance de dédicaces ainsi qu’un rafraîchissement et dégustation des produits du domaine.



GRATUIT



Inscription obligatoire .

Château Grand Callamand 239 route de la Loubière Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 77 92 12 coralieimhoff84@gmail.com

English :

Rencontre & Dédicace en vignes welcomes Nathalie Leclef on Thursday November 27 at Château Grand Callamand in Pertuis from 6pm to 8pm. Nathalie will share a presentation of her latest book on the Enneagram at work, an incredible relational tool!

German :

Rencontre & Dédicace en vignes begrüßt Nathalie Leclef am Donnerstag, den 27. November, im Château Grand Callamand in Pertuis von 18.00 bis 20.00 Uhr. Nathalie wird ihr neuestes Buch über das Enneagramm am Arbeitsplatz vorstellen, ein unglaubliches Werkzeug für Beziehungen!

Italiano :

Rencontre & Dédicace en vignes dà il benvenuto a Nathalie Leclef giovedì 27 novembre allo Château Grand Callamand di Pertuis, dalle 18.00 alle 20.00. Nathalie presenterà il suo ultimo libro sull’Enneagramma al lavoro, un incredibile strumento relazionale!

Espanol :

Rencontre & Dédicace en vignes da la bienvenida a Nathalie Leclef el jueves 27 de noviembre en el Château Grand Callamand de Pertuis de 18:00 a 20:00 horas. Nathalie compartirá una presentación de su último libro sobre el Eneagrama en el trabajo, ¡una herramienta relacional increíble!

