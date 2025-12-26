Rencontres dédicaces avec Caroline Coubes, Espace Emile Vignes Castets
Rencontres dédicaces avec Caroline Coubes, Espace Emile Vignes Castets samedi 11 avril 2026.
Rencontres dédicaces avec Caroline Coubes
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets Landes
Rencontre dédicaces pour découvrir son roman Ariane au fil du temps .
Inscriptions au 05 58 89 47 56 ou mediatheque@castets.fr .
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56
