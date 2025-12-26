Rencontres dédicaces avec Caroline Coubes, Espace Emile Vignes Castets

Rencontres dédicaces avec Caroline Coubes, Espace Emile Vignes Castets samedi 11 avril 2026.

Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

2026-04-11

Rencontre dédicaces pour découvrir son roman Ariane au fil du temps .
Gratuit.
Inscriptions au 05 58 89 47 56 ou mediatheque@castets.fr   .

