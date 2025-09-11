Rencontres dédicaces L’envolé, Michèle Nevert Villefranche-de-Rouergue

Une rencontre dédicace avec l’écrivaine villefranchoise Michèle Nevert est organisée à l’Hôtel des Fleurines.

A cette occasion, vous pourrez découvrir son nouveau roman L’envolé.

« En convoquant les oiseaux, ceux que son frère sauvait, ceux qui ont peuplé le ciel autour d’elle, Michèle Nevert fait revivre un enfant trop tôt disparu. » .

English :

A book signing with local writer Michèle Nevert is organized at the Hôtel des Fleurines.

German :

Im Hôtel des Fleurines findet eine Signierstunde mit der Schriftstellerin Michèle Nevert aus Villefranchoise statt.

Italiano :

Presso l’Hôtel des Fleurines è stato organizzato un incontro con l’autrice di Villefranch Michèle Nevert.

Espanol :

En el Hôtel des Fleurines se organiza una firma de libros con Michèle Nevert, escritora de Villefranch.

