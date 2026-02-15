Rencontres des ballets Juniors Européens #2 Pavillon Noir Aix-en-Provence

Rencontres des ballets Juniors Européens #2

Du 08/03 au 19/03/2026 tous les jours. Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-08

Le Ballet Preljocaj organise au Pavillon Noir la deuxième édition des Rencontres des Ballets Juniors européens.

Des spectacles pour découvrir la diversité et l’excellence de grandes écoles de danse et de Ballets Juniors européens et une journée de master classes pour échanger et mettre en commun. .

Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ballet Preljocaj organizes the second Rencontres des Ballets Juniors européens at the Pavillon Noir.

L’événement Rencontres des ballets Juniors Européens #2 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence