Rencontres des entreprises du territoire Salle des Arcades Tournus jeudi 16 octobre 2025.

Salle des Arcades Tournus

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16 22:00:00

2025-10-16

Une soirée pour évoquer ensemble l’avenir économique du Mâconnais-Tournugeois

La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois invite toutes les entreprises du territoire à participer à un événement phare Les Rencontres des entreprises du territoire, le jeudi 16 octobre 2025 à 18h, à la salle des Arcades à Tournus.

Un événement pour

– Présenter et découvrir les résultats du diagnostic économique réalisé en 2025

– Informer sur les actions et projets à venir en faveur des entreprises portés par la communauté de communes

– Donner la parole à des entrepreneurs locaux et renforcer ses liens avec l’écosystème économique local

– Favoriser les échanges, les rencontres entre entreprises, acteurs économiques et élus sur les sujets qui touchent à la vie économique sur le Mâconnais-Tournugeois .

Salle des Arcades Le Pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 economie@ccmt71.fr

