Rencontres des Métiers d’Art et du Patrimoine, Château de Montrond les bains, Montrond-les-Bains

Informations pratiques

Rencontres des Métiers d’Art et du Patrimoine 18 – 20 septembre Château de Montrond les bains Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Rencontres des Métiers d’Art et du Patrimoine au Château de Montrond-les-Bains mettent l’accent sur des savoir-faire uniques. Des spécialistes de la dorure, des vitraux, de la sculpture sur pierre et plein d’autres vous dévoileront leurs techniques de restauration.

Venez vous initier gratuitement avec les ateliers et démonstrations organisés.

Un salon dédié au grand public, mais aussi aux professionnels. Un moment d’échanges autour des métiers qui font vivre le patrimoine.

Château de Montrond les bains 116 promenade Marguerite d’Albon 42210 Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 09 79 31 23 09 https://www.montrond-le-fort.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100090763898580 Au cœur de la Plaine du Forez, le château, Montrond-le-Fort, est un monument emblématique du territoire forézien. Venez découvrir cette imposante forteresse médiévale devenue demeure de plaisance à la Renaissance. Un véritable témoin du passé ! parking

Les Rencontres des Métiers d’Art et du Patrimoine au Château de Montrond-les-Bains mettent l’accent sur des savoir-faire uniques. Des spécialistes de la dorure, des vitraux, de la sculpture sur et de…

©Ateliers d’Art