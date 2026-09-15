Rencontres des Montbéliardes avec Pontarlier Pontarlier
vendredi 23 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Rencontres des Montbéliardes avec Pontarlier
Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Organisé par les Archives municipales de Pontarlier.
Partez pour un voyage au cœur du patrimoine agricole, entre histoire de la race Montbéliarde et évolution des techniques de traite. Photos inédites, articles de presse et objets illustrent ces thèmes. Les week-ends, profitez des animations théâtrales et des rencontres avec les agriculteurs.
Entrée libre. .
Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 14 archives@ville-pontarlier.com
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English : Rencontres des Montbéliardes avec Pontarlier
L’événement Rencontres des Montbéliardes avec Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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