[Rencontres d’été théâtre et lecture en Normandie] Rencontre littéraire avec Pauline Toulet La Redoute Merville-Franceville-Plage

La Redoute Chemin de la baie Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2025-07-19 17:00:00

Anatole Bernolu, jeune chercheur en anthropologie, peine à trouver un travail lorsque sa conseillère Pôle emploi lui dégotte un poste d’assistant éditorial aux éditions Marabout. Mais plutôt que de se contenter de bichonner la collection Bien-être et psychologie , il parle à l’éditrice de son manuscrit Tristes Trafiques, un essai censé démontrer que Claude Lévi-Strauss, saint patron des ethnologues, était un sérial killer et a bâti toute sa carrière en assassinant au curare nombre de ses rivaux. À la fois roman de formation, polar burlesque et satire débonnaire, Anatole Bernolu a disparu (Le Dilettante), est un premier roman très réussi.

Anthropologue de formation, Pauline Toulet est journaliste elle a notamment été la secrétaire générale de la rédaction du magazine Books -, et une romancière à la plume habile et l’humour oulipien.

Présentation par Fabrice Carrière.

La Redoute Chemin de la baie Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 21 83

English : [Rencontres d’été théâtre et lecture en Normandie] Rencontre littéraire avec Pauline Toulet

Anatole Bernolu, a young anthropology researcher, was struggling to find a job when his Pôle emploi advisor offered him a position as editorial assistant at Editions Marabout. But rather than contenting himself with pampering the « Bien-être et psychologie » collection, he talks to the editor about his manuscript Tristes Trafiques, an essay that purports to demonstrate that Claude Lévi-Strauss, patron saint of ethnologists, was a serial killer and built his entire career by murdering many of his rivals with curare. Anatole Bernolu a disparu (Le Dilettante), part training novel, part burlesque thriller and part debonair satire, is a highly successful first novel.

Trained as an anthropologist, Pauline Toulet is a journalist including a stint as General Secretary of Books magazine and a novelist with a deft pen and an Oulipian sense of humor.

Presentation by Fabrice Carrière.

German : [Rencontres d’été théâtre et lecture en Normandie] Rencontre littéraire avec Pauline Toulet

Anatole Bernolu, ein junger Anthropologieforscher, hat Schwierigkeiten, einen Job zu finden, als seine Arbeitsvermittlerin ihm eine Stelle als Redaktionsassistent beim Marabout-Verlag vermittelt. Anstatt sich damit zu begnügen, die Kollektion « Wellness und Psychologie » zu betreuen, erzählt er der Verlegerin von seinem Manuskript Tristes Trafiques, einem Essay, der beweisen soll, dass Claude Lévi-Strauss, der Schutzheilige der Ethnologen, ein Serienmörder war und seine ganze Karriere darauf aufgebaut hat, viele seiner Rivalen mit Curare zu ermorden. Anatole Bernolu a disparu (Le Dilettante) ist ein sehr gelungener erster Roman, der zugleich Bildungsroman, burlesker Krimi und heitere Satire ist.

Pauline Toulet ist ausgebildete Anthropologin, Journalistin sie war unter anderem Generalsekretärin der Redaktion des Magazins Books und eine Romanautorin mit geschickter Feder und oulianischem Humor.

Einführung von Fabrice Carrière.

Italiano :

Anatole Bernolu, giovane ricercatore di antropologia, sta lottando per trovare un lavoro quando il suo consulente del Pôle emploi gli offre un posto di assistente editoriale presso Marabout. Ma invece di accontentarsi di coccolare la collezione « Bien-être et psychologie », parla con l’editore del suo manoscritto Tristes Trafiques, un saggio che pretende di dimostrare che Claude Lévi-Strauss, il santo patrono degli etnologi, era un serial killer e ha costruito la sua intera carriera uccidendo molti dei suoi rivali con il curaro. Anatole Bernolu a disparu (Le Dilettante) è un primo romanzo di grande successo, in parte romanzo di formazione, in parte thriller burlesco e in parte satira scanzonata.

Pauline Toulet, antropologa di formazione, è giornalista è stata segretario generale della redazione della rivista Books e scrittrice con una penna abile e un senso dell’umorismo oulipiano.

Presentazione di Fabrice Carrière.

Espanol :

Anatole Bernolu, joven investigador en antropología, lucha por encontrar trabajo cuando su asesor de Pôle emploi le ofrece un puesto de ayudante de redacción en Marabout. Pero en lugar de contentarse con mimar la colección « Bien-être et psychologie », habla con el editor sobre su manuscrito Tristes Trafiques, un ensayo que pretende demostrar que Claude Lévi-Strauss, el santo patrón de los etnólogos, fue un asesino en serie y construyó toda su carrera asesinando a muchos de sus rivales con curare. Anatole Bernolu a disparu (Le Dilettante) es una primera novela de gran éxito, en parte novela de formación, en parte thriller burlesco y en parte sátira desenfadada.

Antropóloga de formación, Pauline Toulet es periodista -fue Secretaria General de la redacción de la revista Books- y novelista de pluma hábil y sentido del humor oulipiano.

Presentación a cargo de Fabrice Carrière.

