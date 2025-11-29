Rencontres d’Ornithologie Bretonne Théâtre Sainte-Thérèse Saint-Pol-de-Léon

Rencontres d’Ornithologie Bretonne

Théâtre Sainte-Thérèse Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Elles comptent parmi les événements les plus importants de France en la matière organisées par Bretagne Vivante et le Géoca, les Rencontres d’Ornithologie bretonne vous proposent 4 sessions de conférences accompagnées des meilleurs spécialistes. Inscription obligatoire en ligne avant le lundi 24 novembre. Programme en ligne sur www.bretagne-vivante.org. .

Théâtre Sainte-Thérèse Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

