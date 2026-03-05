Rencontres du 9e Art Festival de bande dessinée et arts associés Aix-en-Provence

Rencontres du 9e Art Festival de bande dessinée et arts associés

Du 11/04 au 23/05/2026. Galerie Office de Tourisme Galerie la Manufacture Musée des Tapisseries Parc Saint-Mitre, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-23

2026-04-11

Le Festival BD des Rencontres du 9e Art s’installe du 11 avril au 23 mai à Aix-en-Provence. Durant deux mois, le Festival vous propose un parcours d’expositions, des rencontres avec les artistes associés et plein d’ateliers gratuits pour toute la famille.

UN PARCOURS D’EXPOSITIONS ET DE RENDEZ-VOUS.

Comme chaque printemps, depuis plus de 20 ans, le Festival BD & Arts associés des Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence s’installe en ville. Du 11 avril au 23 mai, retrouvez un parcours d’expositions en accès libre à travers la cité aixoise, rythmé par un calendrier de rencontres avec les artistes et invités associés. Chaque semaine, des rendez-vous privilégiés sont programmés autour d’un large menu d’ateliers créatifs, visites guidées et moments participatifs pour toute la famille. Une programmation généreuse, ouverte à tous et entièrement gratuite.



CORTO MALTESE ET LA FINLANDE À AIX-EN-PROVENCE.

Au menu de cette édition 2026, le mythique Hugo Pratt et son célèbre alter ego Corto Maltese dans une exposition géante imaginée pour l’occasion ; le meilleur de la scène BD finlandaise contemporaine avec la présence du collectif KutiKuti ; Joëlle Jolivet et Katrin Stangl, duo franco-allemand inédit, déclarent leur amour immodérée de la gravure et l’illustratrice jeunesse des éditions Maison Georges, Gaëlle Alméras invite les petits et les grands, à l’air libre, pour une balade dessinée en forêt.

L’affiche est, cette année, confiée à l’artiste féministe berlinoise Katia Fouquet. .

+33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com

English :

The Festival BD des Rencontres du 9e Art takes place from April 11 to May 23 in Aix-en-Provence. For two months, the Festival offers a series of exhibitions, meetings with associated artists and a host of free workshops for the whole family.

