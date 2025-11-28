RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN A TOULOUSE Toulouse

RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN A TOULOUSE

21e édition ! Un rendez-vous attendu et incontournable du cinéma italien d’aujourd’hui.

Ce festival a pour objectif de faire découvrir à Toulouse et en région le meilleur du cinéma italien contemporain, en présence d’acteurs et de réalisateurs majeurs de ce cinéma et en multipliant les hommages et projections spéciales.

Le festival Rencontres du cinéma italien propose cette année une sélection de 22 films répartis entre compétition, avant-premières et panorama. L’édition met à l’honneur Claudia Cardinale avec une exposition et deux projections emblématiques, et consacre également un focus au personnage de Casanova au cinéma. Des événements spéciaux rythment la programmation, dont une soirée-débat autour du film Berlinguer, la grande ambition et la première nationale de Il maestro. En plus des séances au cinéma ABC, le festival s’étend à plusieurs salles de l’agglomération toulousaine.

