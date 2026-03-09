Rencontres du Conte Le Conte au bénéfice de l’humain Foyer du Jeune Travailleur Pilâtre de Rozier Metz

Rencontres du Conte Le Conte au bénéfice de l’humain

L’association Nittachowa et l’ASBL Chiny Cité des Contes sont heureuses de vous accueillir aux 15ème Rencontres du Conte en Grand Est.

Cette nouvelle édition de la Journée Printa’Nied s’inscrit dans un format renouvelé, développé dans le cadre du projet Cont’agion, elle est soutenu par la Grande Région au titre du programme Interreg.

Pour l’occasion, nous vous proposons d’explorer les enjeux contemporains et intemporels du Conte, le rôle des traditions orales dans la société et les positionnements celles et ceux qui s’engagent. A travers des tables rondes, des ateliers et un spectacle, nous vous proposons de nous pencher sur plusieurs thématiques comme la place des femmes et des figures féminines dans le Conte, sa place dans l’éducation ou le domaine du soin, le lien entre les traditions orales et l’utopie au service de l’humanité, la médiation et les engagements pour les publics les plus éloignés du Conte…Nous espérons partager avec vous un élan pour prendre à bras le corps ce que nous offre cet art pour nous aider à cheminer à travers nos enjeux sociétaux.Tout public

Foyer du Jeune Travailleur Pilâtre de Rozier 2 Rue Georges Ducroq Metz 57070 Moselle Grand Est

The Nittachowa association and the ASBL Chiny Cité des Contes are delighted to welcome you to the 15th Rencontres du Conte en Grand Est.

This new edition of the Journée Printa’Nied is part of a renewed format, developed within the framework of the Cont’agion project, and supported by the Grande Région under the Interreg program.

For the occasion, we invite you to explore the contemporary and timeless issues of storytelling, the role of oral traditions in society, and the positions of those who engage with them. Through round-table discussions, workshops and a performance, we’ll be looking at a number of themes, such as the place of women and female figures in storytelling, its place in education and healthcare, the link between oral traditions and utopia in the service of humanity, mediation and commitments for audiences farthest removed from storytelling… We hope to share with you an impetus to embrace what this art form has to offer, to help us navigate our way through our societal challenges.

