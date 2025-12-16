RENCONTRES DU FILM D’ARCHIVES AU CINÉMA JOUR 1 Place Marcel Daniel Paimbœuf

RENCONTRES DU FILM D’ARCHIVES AU CINÉMA JOUR 1

La 2e édition des Rencontres du film d’archives au cinéma revient à Paimbœuf, dans la salle Cutullic et au Café de la Loire!

Vendredi 16 janvier

10h: Atelier participatif pour le Cinékami

15h: Atelier participatif pour le Cinékami

19h: Séance d’ouverture: projection de La Jetée, Chris Marker

21h: Projection musicale, Bruno Bouchard

Café Cutullic ouvert entre les séances: petite restauration et boissons.

Pendant le festival, exposition des photos retrouvées de l’ancien photo‑ciné-club amateur de Paimbœuf dans la salle Cutullic et projection de nouvelles archives filmiques paimblotines dans la salle Cutullic et au Café de la Loire (films différents dans les deux lieux)!

Place Marcel Daniel La chapelle Saint-Charles Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@laboitecarree.org

