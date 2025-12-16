RENCONTRES DU FILM D’ARCHIVES AU CINÉMA JOUR 2 Salle Cutullic Paimbœuf

RENCONTRES DU FILM D’ARCHIVES AU CINÉMA JOUR 2

Salle Cutullic 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

La 2e édition des Rencontres du film d’archives au cinéma revient à Paimbœuf, dans la salle Cutullic et au Café de la Loire!

Cliquez sur les liens pour lire le détail.

Samedi 17 janvier

11h: Sur la plage de Belfast, projection-rencontre avec le réalisateur Henri-François Imbert

14h: Les heures heureuses, projection-rencontre avec la réalisatrice Martine Deyres

16h30: Le Cinquième plan de la Jetée, projection-rencontre avec la réalisatrice Dominique Cabrera

19h: Projection Kino rétro

21h: Et j’aime à la fureur, projection-rencontre avec le réalisateur André Bonzel

Café Cutullic ouvert entre les séances: petite restauration et boissons.

Pendant le festival, exposition des photos retrouvées de l’ancien photo‑ciné-club amateur de Paimbœuf dans la salle Cutullic et projection de nouvelles archives filmiques paimblotines dans la salle Cutullic et au Café de la Loire (films différents dans les deux lieux)!

Programme complet et détaillé ICI .

Salle Cutullic 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@laboitecarree.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement RENCONTRES DU FILM D’ARCHIVES AU CINÉMA JOUR 2 Paimbœuf a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Saint Brevin