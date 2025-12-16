RENCONTRES DU FILM D’ARCHIVES AU CINÉMA JOUR 3 Salle Cutullic Paimbœuf
RENCONTRES DU FILM D'ARCHIVES AU CINÉMA JOUR 3 Salle Cutullic Paimbœuf dimanche 18 janvier 2026.
Salle Cutullic 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Début : 2026-01-18 11:00:00
fin : 2026-01-18 22:00:00
2026-01-18
La 2e édition des Rencontres du film d’archives au cinéma revient à Paimbœuf, dans la salle Cutullic et au Café de la Loire!
Dimanche 18 janvier
11h: Voyage de documentation de Madame Anita Conti, projection-rencontre avec la coscénariste Aurélie Brousse
14h: Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune, projection-rencontre avec la réalisatrice Anna Salzberg
17h: En d’autres langues, écoute collective et rencontre avec le producteur radio Antoine Chao
20h30: Cinékami, installation performance d’Angélique Cormier et Bruno Bouchard
Café Cutullic ouvert entre les séances: petite restauration et boissons.
Pendant le festival, exposition des photos retrouvées de l’ancien photo‑ciné-club amateur de Paimbœuf dans la salle Cutullic et projection de nouvelles archives filmiques paimblotines dans la salle Cutullic et au Café de la Loire (films différents dans les deux lieux)!
Salle Cutullic 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique
