RENCONTRES DU FILM D’ARCHIVES AU CINÉMA JOUR 3 Salle Cutullic Paimbœuf

RENCONTRES DU FILM D’ARCHIVES AU CINÉMA JOUR 3

Salle Cutullic 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Début : 2026-01-18 11:00:00

fin : 2026-01-18 22:00:00

Date(s) :

2026-01-18

La 2e édition des Rencontres du film d’archives au cinéma revient à Paimbœuf, dans la salle Cutullic et au Café de la Loire!

Dimanche 18 janvier

11h: Voyage de documentation de Madame Anita Conti, projection-rencontre avec la coscénariste Aurélie Brousse

14h: Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune, projection-rencontre avec la réalisatrice Anna Salzberg

17h: En d’autres langues, écoute collective et rencontre avec le producteur radio Antoine Chao

20h30: Cinékami, installation performance d’Angélique Cormier et Bruno Bouchard

Café Cutullic ouvert entre les séances: petite restauration et boissons.

Pendant le festival, exposition des photos retrouvées de l’ancien photo‑ciné-club amateur de Paimbœuf dans la salle Cutullic et projection de nouvelles archives filmiques paimblotines dans la salle Cutullic et au Café de la Loire (films différents dans les deux lieux)!

Salle Cutullic 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@laboitecarree.org

English :

