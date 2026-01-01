RENCONTRES DU FILM D’ART RENCONTRE DU JEUDI SOIR CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

RENCONTRES DU FILM D’ART RENCONTRE DU JEUDI SOIR

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l'Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Rencontre avec Cécile Lateule, réalisatrice du film Dansons tant qu’on n’est pas mort où vous suivrez Marie-Hélène Lafon dans le processus d’écriture de son dernier roman !

Cécile Lateule est titulaire du diplôme d’Ingénieur-Maître en Réalisation de l’École Nationale Supérieure d’AudioVisuel de Toulouse. Son film de fin d’étude est un portrait de femme, Myriam C , qui relate sa rencontre avec Myriam Champigny-Cohen, écrivaine et fille d’Albert Cohen. De 2010 à 2016 elle réalise un documentaire d’auteur avec les salariées d’une association qui accompagne les femmes victimes de violences, Ce qui nous est arrivé , dans la veine du cinéma direct de Frederick Wiseman. Elle obtient pour ce film la bourse Brouillon d’un rêve de la SCAM. De 2017 à 2019 elle réalise Pense à moi , un documentaire de création sur l’exil, fortement inspiré par le travail de Pedro Costa sur En avant jeunesse . Le film sort en salle en 2024. En 2018 elle rencontre Marie-Hélène Lafon puis la productrice Delphine Schmit aux Ateliers Varan, c’est le coup de foudre ! Cette dernière produira Dansons tant qu’on n’est pas mort . Le film marque une étape. Il est repéré par plusieurs festivals dont les Rencontres du film d’Art. Depuis 2023, elle réalise un documentaire sur des handicapés mentaux. Ce projet au long-cours s’intitulera Les étoiles , il continue de la mobiliser.

DANSONS TANT QU’ON N’EST PAS MORT par Cécile Lateule 2023 France 1h20 Littérature

Marie-Hélène Lafon écrit des romans. Elle enseigne également dans un collège pour ne pas dépendre des aléas de la vie littéraire, c’est le prix de sa liberté. Cette fille de paysans, qui a grandi dans le Cantal, porte son attention sur les simples, les minuscules, le monde des infimes et des écrasés ; ces histoires qui seraient les nôtres, la nôtre, celle de nos lignées non inscrites au cadastre de la culture officielle mais soudain portées au pinacle de la langue . Le film suit les pas de la romancière à la recherche du prochain roman, il vous emportera dans la confrontation avec la matière du texte. Il sera aussi question du plaisir de la langue, résolument La question c’est le plaisir, c’est la densité du verbe. On l’a, on a cette chance là. Alors allons y, dansons, tant qu’on n’est pas mort !

