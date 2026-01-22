RENCONTRES DU FILM D’ART RENCONTRE DU SAMEDI SOIR CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

RENCONTRES DU FILM D’ART RENCONTRE DU SAMEDI SOIR

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Avril Tembouret et Vladimir Rodionov, réalisateurs, vous proposent de découvrir la fascinante histoire du réalisateur Alexandre Trannoy !

Avril Tembouret et Vladimir Rodionov se sont rencontrés à l’adolescence sur les bancs du cours Florent. Ils ont depuis régulièrement travaillé ensemble pour le web et la télévision, tout en menant leurs carrières respectives de réalisateurs.

Avril Tembouret a investi le documentaire par le biais de portraits d’artistes intimistes, dont L’Histoire de la page 52, consacré au travail de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin sur la bande dessinée Valérian. Ses films s’attachent souvent à des figures disparues, dont il tente de saisir l’aura discrète et persistante L’Énigme Chaland, sur le dessinateur Yves Chaland, Le Chercheur inquiet, sur le comédien Charles Denner, et Le Voyage de Mastorna, d’après le scénario inachevé de Federico Fellini.

Vladimir Rodionov a participé à la création du studio Golden Moustache en tant que directeur artistique. Il a ensuite créé deux séries auxquelles Avril Tembouret a participé en tant qu’auteur (Ma Pire Angoisse, et Les Emmerdeurs). Il réalise actuellement son premier long-métrage de fiction. En parallèle, ils se sont lancés il y a plus de dix ans sur les traces du cinéaste oublié Alexandre Trannoy.

Le film L’ŒUVRE INVISIBLE par Avril Tembouret & Vladimir Rodionov 2025 France 1h11 Cinéma

Dans le bouillonnement artistique du cinéma des années 60, Alexandre Trannoy a marqué celles et ceux qui l’ont rencontré.

Jeune homme ambitieux, abordant le milieu du cinéma avec panache, il ne terminera jamais un seul film. La copie de sa première œuvre sera brûlée dans un accident de voiture sur le trajet qui le menait au Festival de Cannes. Puis, dans un enchaînement de circonstances et au gré des multiples projets et scénarios non aboutis, il finira par tomber dans l’oubli.

Que reste t-il d’Alexandre Trannoy ? Si peu de traces quelques documents, une figuration chez Fellini… Embarquez dans une enquête haletante, tournée sur 15 ans ! Vous y croiserez les personnalités qui l’ont fréquenté, dont Jean Rochefort qui est resté particulièrement attaché à ce Don Quichotte du Cinéma.

Restauration sur place à toute heure. Produits locaux et faits maison. De la formule petit déjeuner à partir de 9h30 jusqu’au repas du soir, l’équipe des RFA vous propose des plats du jour, des tartes ainsi que des desserts et des boissons.

Sur place une sélection de DVD et de livres. 20 .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Directors Avril Tembouret and Vladimir Rodionov invite you to discover the fascinating story of Alexandre Trannoy!

L’événement RENCONTRES DU FILM D’ART RENCONTRE DU SAMEDI SOIR Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE