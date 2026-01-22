RENCONTRES DU FILM D’ART RENCONTRE DU VENDREDI SOIR CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

RENCONTRES DU FILM D’ART RENCONTRE DU VENDREDI SOIR

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l'Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Soirée en écho Une collaboration entre 2 festivals de films d’Art pour vous proposer une soirée inédite ! Un rendez-vous croisé, préparé en échangeant tout au long de l’année des idées de films, des avis et de l’enthousiasme !

Dans la longue tradition des Carte blanche , Les Rencontres du Film d’Art de Saint-Gaudens proposent à un autre festival de réfléchir à une soirée commune. Le festival devra venir avec un film et au moins un invité qui gravite dans sa sphère de programmation ou alors qui lui tient simplement à cœur. Ainsi, La rencontre se fait ici entre 2 villes, 2 pays, 2 évènements autour du Film d’Art. C’est aussi la rencontre d’un festival avec le public et l’ambiance qui règne pendant 4 jours aux RFA.

Les invités proposés par le DART Festival (Barcelone Espagne) pour cette Soirée Écho Cesc Mulet, réalisateur & Jean-Marie Del Moral, photographe !

Cesc Mulet Diplômé en psychologie de l’Université de Barcelone, il est réalisateur, scénariste, producteur et dirige La

Periférica Produccions dont il a été cofondateur en 1997. Auparavant, il a été assistant de production, réalisateur ou scénariste pour les films de Manolo Iborra, Antonio Chavarrias, Adolfo Arrieta, Enrique Urbizu ou Álex de la Iglesia. Il réalise de nombreux documentaires (Postcards &

Memories , The Bishop, the architect and the baldachin , Gaudi in the Mallorca Cathedral …) dont certains reconnus internationalement et sélectionnés dans les festivals de cinéma documentaire de Montréal, New York, Beyrouth, Rome, Marseille… Il est également le producteur exécutif de longs métrages de fiction de la jeune génération d’auteurs

contemporains espagnols.

Jean-Marie Del Moral Fils d’exilés politiques républicains espagnols, Jean-Marie del Moral nait espagnol en France. Dès l’âge de quatorze ans, il quitte l’école et se forme à la photographie. En 1973, il est engagé comme reporter photographe au quotidien L’Humanité . Lors d’un séjour à New York il visite le MOMA, et découvre les œuvres des peintres abstraits et les photographies de Paul Strand. C’est à Barcelone qu’il rencontre en 1978 Joan Miró et réalise une première série de photographies dans son atelier. C’est aussi la toute première fois qu’il entre dans un atelier d’artiste. Depuis, Del Moral n’a

eu de cesse de photographier peintres et sculpteurs. À ce jour, ils sont près de 300, de Joan Mitchell à Ai Weiwei en passant par Pierre Soulages, Antoni Tàpies, Pierre Alechinsky… En 1985, il rencontre le peintre Miquel Barceló à Paris et entreprend un essai photographique qui est toujours en cours. Quarante ans à suivre son travail dans ses divers ateliers. Ce long cheminement est un travail unique dans l’histoire de l’art.

Le film COMPÀS DE SILENCI LA MESURE DU SILENCE par Cesc Mulet 2024 Espagne 1h17 Peinture et Photo

Le photographe Jean-Marie del Moral entre pour la première fois dans le studio de l’artiste Miquel Barceló dans les années 80. Avec ce premier portrait commence une relation qui dure depuis déjà quatre décennies. Un dialogue où l’image prend le dessus sur les mots et qui documente l’évolution du peintre catalan. Ce voyage suggestif et singulier passe par les studios de l’artiste à Paris, Mali, Majorque, Palerme, Vietri, Gao, Naples ou Barcelone, espaces intrinsèquement liés à l’évolution de Barceló, capté ici par la caméra de Jean-Marie Del Moral. Une œuvre commune en développement constant

Restauration sur place à toute heure. Produits locaux et faits maison. De la formule petit déjeuner à partir de 9h30 jusqu’au repas du soir, l’équipe des RFA vous propose des plats du jour, des tartes ainsi que des desserts et des boissons.

Sur place une sélection de DVD et de livres. 20 .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l'Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

Soirée en écho: a collaboration between 2 art film festivals to bring you a unique evening! A cross-fertilization of film ideas, opinions and enthusiasm, prepared by exchanging ideas throughout the year!

