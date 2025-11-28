Rencontres du livre d’Histoire de la ville de Pontivy Espace Kenere Pontivy

Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-29

2025-11-28

Les sciences à travers le temps découvrez comment les sciences ont façonné notre monde !

Nouvelle formule et nouveau nom pour cette édition 2025 de la biennale du livre d’Histoire.

L’événement proposera un cycle de conférences et de rencontres autour du thème Les sciences dans l’Histoire , avec un accent particulier mis sur les sciences naturelles. Expositions, causeries, rencontres avec des auteur.e.s, ateliers permettront à tous, passionné.e.s d’histoire comme curieux de sciences, d’explorer les liens entre découvertes scientifiques, récits historiques et enjeux contemporains.

Entrée libre. .

