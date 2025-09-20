Rencontres du Livre Jeunesse de Tarbes TARBES Tarbes

Bienvenue aux 5ᵉ Rencontres du Livre et de la Presse Jeunesse, un événement devenu incontournable pour les jeunes lecteurs, leurs familles et les passionnés de littérature jeunesse.

Organisées par l’association Culture Pyrénées, ces rencontres s’articuleront autour de plusieurs temps forts

– Vendredi 19 septembre, des auteurs, conteurs et illustrateurs interviendront dans les écoles et établissements parascolaires du département, multipliant les échanges avec les élèves.

– Samedi 20 et dimanche 21 septembre, la Halle Marcadieu accueillera un salon littéraire festif et ouvert à tous, réunissant auteurs, libraires, éditeurs, médiathèques, illustrateurs et acteurs engagés pour la lecture.

Le thème de cette édition, « L’Aventure », fil conducteur d’une programmation riche, vise à nourrir la curiosité, la créativité et le sens critique des jeunes.

AU PROGRAMME

Lectures interactives, rencontres d’auteurs, ateliers bande dessinée et manga, découverte des métiers de l’édition et de la préservation du livre rythmeront ces journées.

L’inclusion est également au cœur du projet, avec des actions dédiées pour les personnes malvoyantes, soulignant que la littérature est un bien commun, accessible à tous.

À travers cette édition, Culture Pyrénées réaffirme sa mission susciter le goût de la lecture dès le plus jeune âge et tisser un lien vivant, joyeux et durable entre les enfants et le monde du livre.

HORAIRES D’OUVERTURE

Samedi 20 septembre de 9h à 18h

Dimanche 21 septembre de 10h à 16h

> Pour découvrir le programme complet Voir document (bloc Coordonnées)

Tous les membres de l’asso Culture Pyrénées sont bénévoles. Si vous souhaitez venir nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.

asso.culture.pyrenees@gmail.com

English :

Welcome to the 5? Rencontres du Livre et de la Presse Jeunesse, a not-to-be-missed event for young readers, their families and fans of children’s literature.

Organized by the Culture Pyrénées association, the event will feature a number of highlights:

– On Friday September 19, authors, storytellers and illustrators will be visiting schools and extracurricular establishments across the region, engaging in a wide range of exchanges with pupils.

– On Saturday September 20 and Sunday September 21, the Halle Marcadieu will host a festive literary fair open to all, bringing together authors, booksellers, publishers, media libraries, illustrators and those committed to reading.

The theme of this year?s event, « L?Aventure » (« Adventure »), is the common thread running through the rich program, and aims to nurture the curiosity, creativity and critical sense of young people.

ON THE PROGRAM

Interactive readings, author encounters, comic book and manga workshops, discovery of publishing professions and book preservation will punctuate these days.

Inclusion is also at the heart of the project, with dedicated actions for the visually impaired, underlining that literature is a common good, accessible to all.

With this year?s event, Culture Pyrénées reaffirms its mission to encourage a taste for reading from an early age, and to forge a lively, joyful and lasting link between children and the world of books.

OPENING HOURS

Saturday, September 20, 9am to 6pm

Sunday, September 21, 10am to 4pm

> To discover the complete program: See document (Contact block)

All members of Culture Pyrénées are volunteers. If you would like to join us, please contact us.

German :

Willkommen zu den 5? Rencontres du Livre et de la Presse Jeunesse, eine Veranstaltung, die für junge Leser, ihre Familien und Liebhaber der Kinderliteratur zu einem Muss geworden ist.

Das Treffen wird von der Vereinigung Culture Pyrénées organisiert und besteht aus mehreren Höhepunkten:

– Am Freitag, dem 19. September, werden Autoren, Erzähler und Illustratoren in den Schulen und außerschulischen Einrichtungen des Departements auftreten und sich mit den Schülern austauschen.

– Am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September findet in der Halle Marcadieu eine festliche Literaturmesse statt, an der Autoren, Buchhändler, Verleger, Mediatheken, Illustratoren und andere Akteure, die sich für das Lesen engagieren, teilnehmen.

Das Thema der diesjährigen Ausgabe, « Abenteuer », zieht sich wie ein roter Faden durch das reichhaltige Programm und soll die Neugier, Kreativität und den kritischen Sinn junger Menschen fördern.

AUF DEM PROGRAMM

Interaktive Lesungen, Autorenbegegnungen, Comic- und Manga-Workshops, Einblicke in das Verlagswesen und die Erhaltung des Buches bestimmen den Rhythmus der Tage.

Auch die Inklusion steht im Mittelpunkt des Projekts, mit speziellen Aktionen für sehbehinderte Menschen, die unterstreichen, dass Literatur ein Allgemeingut ist, das allen zugänglich ist.

Mit dieser Ausgabe bekräftigt Culture Pyrénées erneut seine Mission: die Lust am Lesen schon in jungen Jahren zu wecken und eine lebendige, fröhliche und dauerhafte Verbindung zwischen Kindern und der Welt der Bücher herzustellen.

ÖFFNUNGSZEITEN

Samstag, 20. September von 9.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 21. September von 10:00 bis 16:00 Uhr

> Um das vollständige Programm zu entdecken: Siehe Dokument (Block Kontaktdaten)

Alle Mitglieder der asso Culture Pyrénées arbeiten ehrenamtlich. Wenn Sie sich uns anschließen möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Italiano :

Benvenuti ai 5? Rencontres du Livre et de la Presse Jeunesse, un evento imperdibile per i giovani lettori, le loro famiglie e gli appassionati di letteratura per ragazzi.

Organizzato dall’associazione Culture Pyrénées, l’evento sarà caratterizzato da una serie di eventi di spicco:

– Venerdì 19 settembre, autori, narratori e illustratori visiteranno le scuole e gli istituti extrascolastici di tutto il dipartimento, dando vita a un’ampia gamma di scambi con gli alunni.

– Sabato 20 e domenica 21 settembre, la Halle Marcadieu ospiterà una festosa fiera letteraria aperta a tutti, che riunirà autori, librai, editori, mediateche, illustratori e persone impegnate nella lettura.

Il tema di quest’anno, « Avventura », è il filo conduttore del ricco programma e mira a stimolare la curiosità, la creatività e il pensiero critico dei giovani.

IL PROGRAMMA

Letture interattive, incontri con gli autori, laboratori di fumetto e manga, scoperta dell’industria editoriale e conservazione dei libri scandiranno queste giornate.

Anche l’inclusione è al centro del progetto, con attività dedicate ai non vedenti, a sottolineare che la letteratura è un bene comune, accessibile a tutti.

Con l’evento di quest’anno, Culture Pyrénées riafferma la sua missione: incoraggiare il gusto per la lettura fin dalla più tenera età e creare un legame vivo, gioioso e duraturo tra i bambini e il mondo dei libri.

ORARI DI APERTURA

Sabato 20 settembre, dalle 9.00 alle 18.00

Domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 16.00

> Per il programma completo: vedi documento (blocco di contatti)

Tutti i membri di Culture Pyrénées sono volontari. Se volete unirvi a noi, contattateci.

Espanol :

Bienvenido a los 5? Rencontres du Livre et de la Presse Jeunesse, una cita ineludible para los jóvenes lectores, sus familias y los aficionados a la literatura infantil.

Organizado por la asociación Culture Pyrénées, el acontecimiento contará con numerosos actos destacados:

– El viernes 19 de septiembre, autores, cuentacuentos e ilustradores visitarán las escuelas y los centros de enseñanza extraescolar de todo el departamento y mantendrán intercambios con los alumnos.

– El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, la Halle Marcadieu acogerá una feria literaria festiva abierta a todos, que reunirá a autores, libreros, editores, mediatecas, ilustradores y personas comprometidas con la lectura.

El tema de este año, « Aventura », es el hilo conductor del rico programa, y pretende alimentar la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los jóvenes.

EN EL PROGRAMA

Lecturas interactivas, encuentros con autores, talleres de cómic y manga, descubrimiento de la industria editorial y conservación de libros jalonarán estas jornadas.

La inclusión también está en el centro del proyecto, con actividades dedicadas a los discapacitados visuales, subrayando que la literatura es un bien común, accesible a todos.

Con la edición de este año, Cultura Pirineos reafirma su misión: fomentar el gusto por la lectura desde una edad temprana y forjar un vínculo vivo, alegre y duradero entre los niños y el mundo de los libros.

HORARIOS DE APERTURA

Sábado 20 de septiembre, de 9.00 a 18.00 horas

Domingo 21 de septiembre, de 10.00 a 16.00 horas

> Para consultar el programa completo: Véase el documento (Bloque Datos de contacto)

Todos los miembros de Culture Pyrénées son voluntarios. Si desea unirse a nosotros, póngase en contacto con nosotros.

