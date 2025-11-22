RENCONTRES DU MERINOS D’ARLES Arles Arles

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RENCONTRES DU MERINOS D'ARLES 22 et 23 novembre Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-22T16:00:00 – 2025-11-22T20:00:00
Fin : 2025-11-23T10:00:00 – 2025-11-23T17:00:00

Rencontres du Mérinos d’Arles, 5ème édition
Table ronde « La laine, sous-produit ou or blanc ? »
Spectacle « Tant qu’il y aura des brebis »
Village de la laine
Marché de producteurs
Transhumance dans les rues d’Arles

Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 30 51 44 63 https://www.transhumance.org/
Rencontres du Mérinos d’Arles, 5ème édition

© Maison de la transhumance