Rencontres du Mérinos d’Arles Arles

Rencontres du Mérinos d’Arles

Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025. Différents lieux de la ville Arles Bouches-du-Rhône

Depuis sa création en 1997, la Maison de la Transhumance œuvre pour la connaissance et la valorisation de la pratique de la transhumance dans les pays du pourtour du bassin méditerranéen.

Cette cinquième édition des Rencontres du Mérinos d’Arles, race emblématique de la grande transhumance, est organisée dans le cadre de l’itinéraire La Routo (www.larouto),

qui relie Arles à la Vallée de la Stura, dans le Piémont italien, permettant de découvrir les multiples dimensions de l’élevage pastoral et transhumant.



Au programme



Samedi 22 novembre à partir de 16h



LA LAINE, SOUS-PRODUIT OU OR BLANC ?

À partir de 16h

• Présentation de l’ouvrage Nos bergers, mémoire d’éleveurs & d’éleveuses de Camargue, Crau & Alpilles (E. du Cabri), de Michel & Marie-Louise Gourdon, Stéphane Feo, en présence des auteurs

• Présentation de produits innovants en laine dont la gamme de vêtements en laine mérinos d’Arles La Routo



16h45 18h15

Table-ronde La laine, sous-produit ou or blanc ?

• Lionel Escoffier, éleveur, Président de la Maison de la transhumance et du Collectif pour la Promotion du Mérinos d’Arles

• Jean-Louis Brun, directeur général

Manufacture Brun de Vian Tiran

• Marie-Laure Laurent, directrice générale Laines du Valgaudemar

• Marie-Thérèse Chaupin, L’ATELIER laines d’Europe

• Laurent Arnoult, directeur général Feutre Fertile

• Bénédicte Martin, Vice-Présidente, en charge de l’Agriculture, de la viticulture, de la ruralité et du terroir, Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur



TANT QU’IL Y AURA DES BREBIS

18h30

Spectacle Portraits de tonderesses et de tondeurs Compagnie La Dernière Baleine Arthur et Maybie ont rencontré des tondeurs et tondeuses de brebis.

De leurs gestes, de leurs récits et de leur savoir-faire, ils composent un spectacle où théâtre et danse se mêlent. Entre précision technique et rêverie, surgit une question universelle à travers un métier, comment trouver sa place dans le monde ?

19h45

Cocktail La Routo

Proposé par la Chèvrerie de la Coraline (Mouriès)



Dimanche 23 novembre



VILLAGE DE LA LAINE DE 10H A 17H, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Exposants:

Mérilainos, Laines du Valgaudemar, L’ATELIER laines d’Europe, En Vie de Laine, La Sarriette, Wool Vibe,

la Roulotte des Laines, Feutre Fertile, La Routo, CPMA, Unione Montana Valle Stura (…)

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE 10H A 17H, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Organisé par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

Restauration sur place (food trucks)



Animations

À PARTIR DE 14H00

• Atelier participatif autour d’un métier à tisser géant animé par Les Bouclettes de Provence

•Démonstration de tonte (Entreprise Ciancanelli)

• Expositions

• Balades à dos d’âne, présentation d’animaux dans la cour de l’archevêché

14H00 Conférence avec P. Fabre, M-T. Chaupin et J-L. Brun

15H00 Défilé de mode retraçant l’évolution des vêtements en lain





TRANSHUMANCE DANS LES RUES D’ARLES AVEC PRÈS DE 1500 BREBIS À PARTIR DE 11H00, BOULEVARD DES LICES

Organisée par le Syndicat des éleveurs du Mérinos d’Arles

QUARTIER DE L’HAUTURE

BOB le mouton vous livre ses recettes

Lectures poético-gastronomiques à deux voix, par Marie et Perrine Pellet



16H00, CHAPELLE DE LA MADELEINE

Proposé par le Comité d’Intérêt de Quartier de l’Hauture

Quartier historique des bergers, entrée libre (places limitées)



POUR ALLER PLUS LOIN

Invitation à la visite du Museon Arlaten

Dimanche 23 novembre (nous contacter .

Différents lieux de la ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 06 68 contact@transhumance.org

English :

Since its creation in 1997, the Maison de la Transhumance has been promoting the practice of transhumance in countries around the Mediterranean basin.

German :

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 setzt sich das Maison de la Transhumance ?für das Wissen und die Aufwertung der Praxis der Transhumanz in den Ländern rund um das Mittelmeerbecken ein.

Italiano :

Dalla sua creazione nel 1997, la Maison de la Transhumance lavora per promuovere la conoscenza e la consapevolezza della pratica della transumanza nei Paesi del bacino del Mediterraneo.

Espanol :

Desde su creación en 1997, la Maison de la Transhumance trabaja para promover el conocimiento y la sensibilización sobre la práctica de la trashumancia en los países de la cuenca mediterránea.

