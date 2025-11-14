Rencontres du Saint-Georges Club Robert d’Arbrissel, l’étonnant fondateur de l’Abbaye de Fontevraud Relais du Bois Saint Georges Saintes
Rencontres du Saint-Georges Club Robert d’Arbrissel, l’étonnant fondateur de l’Abbaye de Fontevraud Relais du Bois Saint Georges Saintes vendredi 14 novembre 2025.
Rencontres du Saint-Georges Club Robert d’Arbrissel, l’étonnant fondateur de l’Abbaye de Fontevraud
Relais du Bois Saint Georges 132 cours Genêt Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Conférence et diner au Relais du Bois Saint-Georges.
.
Relais du Bois Saint Georges 132 cours Genêt Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 50 99 stgeorgesclub17100@free.fr
English :
Conference and dinner at Relais du Bois Saint-Georges.
German :
Konferenz und Abendessen im Relais du Bois Saint-Georges.
Italiano :
Conferenza e cena al Relais du Bois Saint-Georges.
Espanol :
Conferencia y cena en el Relais du Bois Saint-Georges.
L’événement Rencontres du Saint-Georges Club Robert d’Arbrissel, l’étonnant fondateur de l’Abbaye de Fontevraud Saintes a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge