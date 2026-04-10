Lieuran-Cabrières

RENCONTRES DU TERROIR DOMAINE DE BELLEFONTAINE

Lieuran-Cabrières Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Niché au cœur de la vallée de la Dourbie, le Domaine de Bellefontaine est implanté sur les côteaux qui dominent le Mas de Roujou. Son vignoble se caractérise par des sols basaltiques, avec de petites parcelles, travaillées manuellement, autant que possible, et en Agriculture Biologique. Découvrez l’histoire du domaine avant d’en déguster les saveurs !

Niché au cœur de la vallée de la Dourbie, le Domaine de Bellefontaine est implanté sur les côteaux qui dominent le Mas de Roujou. Son vignoble se caractérise par des sols basaltiques, avec de petites parcelles, travaillées manuellement, autant que possible, et en Agriculture Biologique. Découvrez l’histoire du domaine avant d’en déguster les saveurs ! .

Lieuran-Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : RENCONTRES DU TERROIR DOMAINE DE BELLEFONTAINE

Guided tour of the estate, discovering the terroir, the work in the vineyard, the cellar and the bottle.

Tasting of vintages.

L’événement RENCONTRES DU TERROIR DOMAINE DE BELLEFONTAINE Lieuran-Cabrières a été mis à jour le 2026-04-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS