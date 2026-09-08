Rencontres, échanges avec les scénaristes en résidence Salle Paotr Tréouré Plounéour-Brignogan-plages
vendredi 2 octobre 2026 · Salle Paotr Tréouré · Plounéour-Brignogan-plages
Informations pratiques
Plounéour-Brignogan-plages
Rencontres, échanges avec les scénaristes en résidence
Salle Paotr Tréouré Bourg de Plounéour (derrière la mairie) Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02 20:00:00
Date(s) :
2026-10-02
C’est la rentrée !
Après la pause estivale, l’équipe de bénévoles de Village d’Auteurs est de retour pour mettre en lumière de nouveaux talents dans l’écriture de scénarios.
Au programme de cette reprise, 5 scénaristes viennent vous présenter leur projet en avant-première, suivi d’un convivial moment d’échanges.
N’hésitez pas à venir les rencontrer, poser vos questions ou simplement écouter de belles histoires qui prendront vie sur nos écrans demain ! .
Salle Paotr Tréouré Bourg de Plounéour (derrière la mairie) Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 31 14 09 82
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English :
L’événement Rencontres, échanges avec les scénaristes en résidence Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
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