Rencontres, échanges avec les scénaristes en résidence Salle Paotr Tréouré Plounéour-Brignogan-plages

Informations pratiques

Plounéour-Brignogan-plages

Rencontres, échanges avec les scénaristes en résidence

Salle Paotr Tréouré Bourg de Plounéour (derrière la mairie) Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :

2026-10-02

C’est la rentrée !

Après la pause estivale, l’équipe de bénévoles de Village d’Auteurs est de retour pour mettre en lumière de nouveaux talents dans l’écriture de scénarios.

Au programme de cette reprise, 5 scénaristes viennent vous présenter leur projet en avant-première, suivi d’un convivial moment d’échanges.

N’hésitez pas à venir les rencontrer, poser vos questions ou simplement écouter de belles histoires qui prendront vie sur nos écrans demain ! .

Salle Paotr Tréouré Bourg de Plounéour (derrière la mairie) Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 31 14 09 82

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English :

L’événement Rencontres, échanges avec les scénaristes en résidence Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne