Rencontres échecs – La Salvetat-Peyralès, 8 juin 2025 07:00, La Salvetat-Peyralès.

Aveyron

Rencontres échecs La Salvetat-Peyralès Aveyron

Début : Dimanche 2025-06-08

fin : 2025-06-15

2025-06-08

2025-06-15

2025-06-22

2025-06-29

Tous les dimanches, venez jouer comme vous êtes !

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

English :

Every Sunday, come and play as you are!

German :

Jeden Sonntag können Sie so spielen, wie Sie sind!

Italiano :

Ogni domenica, vieni a giocare come sei!

Espanol :

Todos los domingos, ¡ven a jugar como eres!

L’événement Rencontres échecs La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2025-05-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)