Rencontres Echo bio Masevaux-Niederbruck

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Comprenez le vivant, repensez vos actions, retrouvez du sens ? Rencontrez des associations, des professionnels soucieux de l’environnement et des citoyens engagés autour de l’alimentation, des cosmétiques, des textiles, de la mobilité, de l’énergie… Conférences

11h Presse alternative en Alsace, 14h Peur écologique quels remèdes, 15h Photovoltaïque & autoconsommation, 16h Surpopulation en parler ?

Parce que vous avez envie de mieux comprendre le vivant, de repenser vos gestes du quotidien, de retrouver du sens…

Venez rencontrer des associations engagées, des professionnels éco-responsables, et d’autres citoyens comme vous, autour de thématiques clés alimentation, cosmétiques, textile, mobilité douce, artisanat, énergie…

Tous les exposants sont sélectionnés avec soin pour garantir une vraie cohérence écologique.

Participez aux conférences, échangez, partagez vos idées, vos expériences.

Programme de la journée

11h histoire de la presse alternative en Alsace

14h éco-anxiété quels remèdes

15h Auto-consommation photovoltaïque état de l’art

16h Démographie la surpopulation en question .

English :

Understand living things, rethink your actions, rediscover meaning? Meet associations, professionals concerned with the environment and committed citizens involved in food, cosmetics, textiles, mobility, energy? Conferences :

11h Alternative press in Alsace, 14h Ecological fear: what remedies, 15h Photovoltaics & self-consumption, 16h Overpopulation: talking about it?

German :

Verstehen Sie das Lebendige, überdenken Sie Ihre Handlungen, finden Sie den Sinn wieder? Treffen Sie Vereine, umweltbewusste Fachleute und engagierte Bürger in den Bereichen Ernährung, Kosmetik, Textilien, Mobilität und Energie.. Vorträge und Konferenzen :

11 Uhr Alternative Presse im Elsass, 14 Uhr Umweltangst: Was hilft dagegen, 15 Uhr Photovoltaik und Eigenverbrauch, 16 Uhr Überbevölkerung: Darüber reden?

Italiano :

Capire gli esseri viventi, ripensare le proprie azioni, riscoprire il significato? Incontrare associazioni, professionisti attenti all’ambiente e cittadini impegnati nei settori dell’alimentazione, della cosmesi, del tessile, della mobilità, dell’energia? Conferenze :

11.00 Stampa alternativa in Alsazia, 14.00 Paura ecologica: quali rimedi, 15.00 Fotovoltaico e autoconsumo, 16.00 Sovrappopolazione: parlarne?

Espanol :

¿Comprender los seres vivos, replantearse sus acciones, redescubrir el sentido? Conocer asociaciones, profesionales preocupados por el medio ambiente y ciudadanos comprometidos en torno a la alimentación, los cosméticos, el textil, la movilidad, la energía.. Conferencias :

11.00 h Prensa alternativa en Alsacia, 14.00 h Miedo ecológico: ¿qué remedios?, 15.00 h Fotovoltaica y autoconsumo, 16.00 h Superpoblación: ¿hablar de ello?

