Rencontres Emploi & Industrie 2025 Bouguenais – Agence MACHECOUL Bouguenais

Rencontres Emploi & Industrie 2025 Bouguenais – Agence MACHECOUL Bouguenais jeudi 13 novembre 2025.

Rencontres Emploi & Industrie 2025 Jeudi 13 novembre, 13h00 Bouguenais – Agence MACHECOUL Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T13:00:00 – 2025-11-13T16:00:00

Fin : 2025-11-13T13:00:00 – 2025-11-13T16:00:00

Une après-midi pour découvrir les possibilités de formation, identifier les compétences recherchées et se préparer à rencontrer les employeurs le 20 novembre.

Au programme : 14h00-15h30 Accueil des candidats Immersion dans les métiers de l’industrie Présentation de la Fab Academy Découverte des formations Echanges avec des stagiaires en formation 15h30-17h00 Atelier pratique Se présenter en 3 minutes à un employeur animé par les Points Relais Emploi de Grand Lieu Communauté

Bouguenais – Agence MACHECOUL 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522621 »}]

Une après-midi pour découvrir les possibilités de formation, identifier les compétences recherchées et se préparer à rencontrer les employeurs le 20 novembre. La semaine de l’industrie #TousMobilisés