Rencontres en forêt corrézienne avec des forestiers

La Serre Mestes Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Découverte d’ une forêt mosaïque riche en biodiversité avec des feuillus ( chênes d’ amérique, merisiers , érables ..) et avec des résineux ( pins sylvestres, douglas , mélèzes , grandis )

Découverte du métier de forestier avec un forestier; histoire de la forêt en Corrèze, un arbre comment ça pousse ? les multifonctions de la forêt, l’ adaptation de la forêt au réchauffement climatique, la forêt décarbone et les utilisations du bois , le marché du bois . La biodiversité de la faune et de la flore et comment mettre en place une sylviculture irrégulière à couvert continu ?

Des échanges avec des forestiers passionnés dans une ambiance rafraîchissante .

La Serre Mestes 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 11 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres en forêt corrézienne avec des forestiers

L’événement Rencontres en forêt corrézienne avec des forestiers Mestes a été mis à jour le 2026-02-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze