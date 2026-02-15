Rencontres en forêt corrézienne avec des forestiers Mestes
La Serre Mestes Corrèze
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Découverte d’ une forêt mosaïque riche en biodiversité avec des feuillus ( chênes d’ amérique, merisiers , érables ..) et avec des résineux ( pins sylvestres, douglas , mélèzes , grandis )
Découverte du métier de forestier avec un forestier; histoire de la forêt en Corrèze, un arbre comment ça pousse ? les multifonctions de la forêt, l’ adaptation de la forêt au réchauffement climatique, la forêt décarbone et les utilisations du bois , le marché du bois . La biodiversité de la faune et de la flore et comment mettre en place une sylviculture irrégulière à couvert continu ?
Des échanges avec des forestiers passionnés dans une ambiance rafraîchissante .
La Serre Mestes 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 11 84
