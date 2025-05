Rencontres en jardin avec « du vent dans les plumes » – Salies-de-Béarn, 14 juin 2025 07:00, Salies-de-Béarn.

Pyrénées-Atlantiques

Rencontres en jardin avec « du vent dans les plumes » Salies-de-Béarn

Dans le jardin encore tenu secret de « Chez Marie-Christine » et de « Chez Michel », profitons ensemble « du vent dans les plumes » :

15h carte blanche à la conteuse Amélie Armao pour une arrivée joyeuse !

15h30 lecture théâtralisée en compagnie de Mariette Navarro (autrice d’Ultra marins) et Catherine Mouriec (comédienne du Théâtre des Chimères).

16h30 spectacle « Persona non grata » par la compagnie Mon Clown sur la commode participez à un karaoké intime et troublant.

17h45 rencontre et dédicace avec Mariette Navarro, autrice.

18h45 « dans l’univers de Marion Duclos », illustratrice visite guidée de l’exposition et dédicace de Marion Duclos.

20h repas champêtre et lectures à haute-voix (cuisine d’inspiration libanaise fait maison).

21h30 concert de Dawa Salfati.

Un excellent moment à découvrir ensemble ! .

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

