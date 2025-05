Rencontres en jardin avec « du vent dans les plumes » – Salies-de-Béarn, 15 juin 2025 07:00, Salies-de-Béarn.

Pyrénées-Atlantiques

Rencontres en jardin avec « du vent dans les plumes » Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Profitons ensemble de la deuxième journée « du vent dans les plumes » dans les jardins encore tenus secret de « Chez Marie-Christine » et de « Chez Michel » avec au programme :

10h30 à 12h30 plusieurs ateliers de pratique Illustration avec Ch.tam / Conte et récit avec Amélie Armao / Écriture avec Mariette Navarro / Chant avec Dawa Salfati.

12h30 repas champêtre et lectures à haute-voix et son repas d’inspiration italienne.

14h30 sieste musicale avec Fanny.

15h30 sur le chemin promenade artistique sous forme de séquences de 20min avec Mon clown sur la commode, le Théâtre des chimères, lectures de Mariette Navarro et performance de Cht.am.

17h rencontre et dédicace avec Cht.am.

18h30 concert de clôture avec Aàgut, polyphonies occitanes.

Un moment délicieux dans les jardins à partager en famille ou entre amis … ou bien seul… .

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

