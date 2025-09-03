Rencontres en jardins La tomate Montrozier
La tomate sera à l’honneur lors de la prochaine session des « Rencontres en jardins » !
Pour continuer de lever le voile sur les mystères de notre commune, et en recueillir toutes les richesses, la Gageothèque lance une nouvelle saison de « rencontres en jardins ».
Des échanges sur sa culture, tout comme la présentation d’une collection de 18 de ses variétés seront au programme. Le rendez-vous est fixé à 17h45 à la Gageothèque.
Les inscriptions sont gratuites et obligatoires.
Elles sont à faire auprès du bibliothécaire, à la médiathèque même, au 05 65 47 49 98 ou à l’adresse gageotheque@orange.fr. Le nombre de places est limité. .
Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 49 98 gageotheque@orange.fr
English :
Tomatoes will be in the spotlight at the next Rencontres en jardins!
German :
Die Tomate wird bei der nächsten Sitzung der « Rencontres en jardins » im Mittelpunkt stehen!
Italiano :
Il pomodoro sarà protagonista della prossima sessione di « Incontri in giardino »!
Espanol :
El tomate será el protagonista de la próxima sesión de « Encuentros en el jardín »
