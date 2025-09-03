Rencontres en jardins La tomate Montrozier

Rencontres en jardins La tomate Montrozier mercredi 3 septembre 2025.

Rencontres en jardins La tomate

Montrozier Aveyron

La tomate sera à l’honneur lors de la prochaine session des « Rencontres en jardins » !

« Le jardin est une méditation à ciel ouvert, un secret révélé à qui le mérite » (Ghislaine Schoeller, dans Marie d’Ispahan)

Pour continuer de lever le voile sur les mystères de notre commune, et en recueillir toutes les richesses, la Gageothèque lance une nouvelle saison de « rencontres en jardins ».

La tomate sera à l’honneur lors de cette session !

Des échanges sur sa culture, tout comme la présentation d’une collection de 18 de ses variétés seront au programme. Le rendez-vous est fixé à 17h45 à la Gageothèque.

Les inscriptions sont gratuites et obligatoires.

Elles sont à faire auprès du bibliothécaire, à la médiathèque même, au 05 65 47 49 98 ou à l’adresse gageotheque@orange.fr. Le nombre de places est limité. .

Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 49 98 gageotheque@orange.fr

English :

Tomatoes will be in the spotlight at the next Rencontres en jardins!

German :

Die Tomate wird bei der nächsten Sitzung der « Rencontres en jardins » im Mittelpunkt stehen!

Italiano :

Il pomodoro sarà protagonista della prossima sessione di « Incontri in giardino »!

Espanol :

El tomate será el protagonista de la próxima sesión de « Encuentros en el jardín »

