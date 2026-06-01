Rencontres en jardins Montrozier
Rencontres en jardins Montrozier mercredi 24 juin 2026.
Montrozier
Rencontres en jardins
La Gageothèque Montrozier Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
À la découverte de beaux jardins de notre commune et d’échanges de savoirs sur les plantations et les graines.
La Gageothèque lance une nouvelle saison de Rencontres en jardins !
Cette année destination la bordure des Palanges pour cette première étape. Un riche potager vous y attend, de même qu’un jardin typique de ferme, à Lussagues, où le minéral le dispute au végétal.
Rendez-vous le mercredi 24 juin à 17h45 à la Gageothèque.
Les inscriptions auprès du bibliothécaire aux heures d’ouverture de la médiathèque, ou au 05 65 47 49 98, ou encore à l’adresse gageotheque@orange.fr
Ouvert à tous, gratuit. .
La Gageothèque Montrozier 12630 Aveyron Occitanie
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English :
Discover the beautiful gardens of our commune and exchange knowledge about planting and seeds.
L’événement Rencontres en jardins Montrozier a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)