Montrozier

Rencontres en jardins

La Gageothèque Montrozier Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

À la découverte de beaux jardins de notre commune et d’échanges de savoirs sur les plantations et les graines.

La Gageothèque lance une nouvelle saison de Rencontres en jardins !

Cette année destination la bordure des Palanges pour cette première étape. Un riche potager vous y attend, de même qu’un jardin typique de ferme, à Lussagues, où le minéral le dispute au végétal.

Rendez-vous le mercredi 24 juin à 17h45 à la Gageothèque.

Les inscriptions auprès du bibliothécaire aux heures d’ouverture de la médiathèque, ou au 05 65 47 49 98, ou encore à l’adresse gageotheque@orange.fr

Ouvert à tous, gratuit. .

La Gageothèque Montrozier 12630 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the beautiful gardens of our commune and exchange knowledge about planting and seeds.

L’événement Rencontres en jardins Montrozier a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)