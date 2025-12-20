RENCONTRES EN MEDIATHEQUES avec MARC LARGE Solférino

RENCONTRES EN MEDIATHEQUES avec MARC LARGE

Maison des associations Solférino Landes

Saison culturelle CCCHL 2026

Venez à la rencontre de l’auteur et dessinateur de Presse MARC LARGE samedi 17 janvier à Solférino.

Auteur de La folle histoire de Félix Arnaudin , C’est une belle fin je trouve , Toi, qui que tu sois ou encore d’ouvrages en tant qu’illustrateur pour Courir la lande et tant d’autres , nous parlerons avec lui de son parcours et plus particulièrement de son dernier roman: Louisy, du cachot à l’hémicycle .

Ces échanges avec l’auteur seront suivis par un temps de dédicaces.

Librairie La Libr’Eyre sur place.

Une rencontre à ne pas rater…

Les Rencontres En Médiathèques sont Gratuites et organisées dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Cœur Haute Lande en partenariat avec le réseau des médiathèques du territoire et sont soutenues par le Département des Landes .

Maison des associations Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 05 05

