RENCONTRES EN MEDIATHEQUES avec Patrick Goulesque // COMMENSACQ Commensacq

RENCONTRES EN MEDIATHEQUES avec Patrick Goulesque // COMMENSACQ

Saison culturelle CCCHL 2026

Patrick GOULESQUE, illustrateur de la série Nabuchodinosaure et de Papy boomers , il a collaboré avec les éditions Milan sur plusieurs magazines (Mikado, Julie, Toboggan, J’apprends à lire, Wapiti, Les Clés Junior, Moi, je lis, Toboclic) pendant 30 ans.

Parallèlement à son travail d’illustrateur, il participe à des festivals, des animations scolaires, dans des médiathèques, en milieu carcéral ou en entreprises.

Après avoir sillonné notre territoire via nos ateliers BD ou lors du Festival de Dessin d’Humour de Labouheyre, il était temps de rendre hommage à ce Grand Monsieur de l’illustration en lui offrant une rencontre taillée sur mesure.??

Les Rencontres En Médiathèques sont organisées dans le cadre de la Saison Culturelle de la CCCHL en partenariat avec le réseau des médiathèques du territoire et sont soutenues par le Département des Landes .

