Rencontres en Médiathèques

MEDIATHEQUE Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez à la rencontre de l’autrice Alba Ombieri et découvrez son parcours et univers atypique.

Rencontre et dédicaces Présence de la Libraire La Lanterne.

Elle réalise également des 1ères de couvertures pour des auteurs.trices de Polars. 1ères de couvertures qui feront l’objet de l’exposition qui aura lieu du 4 au 18 avril.

Cette rencontre gratuite est organisée dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Coeur Haute Lande en partenariat avec la médiathèque de Labouheyre et soutenue par le Département des Landes.

Saison culturelle CCCHL .

MEDIATHEQUE Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 54 54

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English :

L’événement Rencontres en Médiathèques Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur Haute Lande