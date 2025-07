Rencontres estivales Meung-sur-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-07-05 15:30:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

2025-07-05

La Cie Idées Mobiles organise cet été encore, les rencontres estivales !

La Cie Idées Mobiles organise les rencontres estivales !

16h30 Chasse au trésor artistique (départ au moulin Massot) Trois équipes pour une aventure ludique, joyeuse et familiale, un parcours de 2km300 en extérieur et du théâtre live!

Accompagnés par deux personnages fantasques, vous déambulerez à la recherche des énigmes dans les rues et abords de Meung sur Loire. personnages. Lors de ce parcours, en équipe, vous déambulerez aux travers des lieux insolites.

20h Théâtre Il y a des coeurs qui battent encore Présentation de travail de l’atelier adulte du mercredi soir encadré par Aline Dubromel pour la Cie les Utopies. Entrée libre chapeau

Snackette-buvette.

Information et résarvation cie.ideesmobiles@gmail.com / tel 06.24.03.38.94 5 .

La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 03 38 94 cie.ideesmobiles@gmail.com

English :

Cie Idées Mobiles organizes summer meetings!

German :

Die Cie Idées Mobiles organisiert die Sommertreffen!

Italiano :

Cie Idées Mobiles organizza i suoi incontri estivi!

Espanol :

¡La Cie Idées Mobiles organiza sus reuniones de verano!

