Rencontres et atelier autour de la Dark Romance Marennes-Hiers-Brouage

Rencontres et atelier autour de la Dark Romance

3 rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Cycle romance à la médiathèque, tout savoir sur la romance.

Rendez-vous gratuits et accessibles dès 13 ans, 14 ans accompagnée d’un parent

ou 16 ans suivant les animations.

Viens seul.e ou accompagné.e

English :

Cycle romance à la médiathèque, everything you need to know about romance.

Free events open to children aged 13, 14 accompanied by a parent

or 16 depending on the event.

Come alone or accompanied

