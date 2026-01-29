Rencontres et atelier autour de la Dark Romance Marennes-Hiers-Brouage
Rencontres et atelier autour de la Dark Romance Marennes-Hiers-Brouage mardi 3 février 2026.
Rencontres et atelier autour de la Dark Romance
3 rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-03
Cycle romance à la médiathèque, tout savoir sur la romance.
Rendez-vous gratuits et accessibles dès 13 ans, 14 ans accompagnée d’un parent
ou 16 ans suivant les animations.
Viens seul.e ou accompagné.e
.
3 rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 85 55 mediatheque.accueil@marennes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cycle romance à la médiathèque, everything you need to know about romance.
Free events open to children aged 13, 14 accompanied by a parent
or 16 depending on the event.
Come alone or accompanied
L’événement Rencontres et atelier autour de la Dark Romance Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes