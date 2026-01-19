Rencontres et consentement OPAR Rennes Dimanche 1 février, 14h00 découverte 35€, normal 45€, soutien, 55€

Le consentement en théorie c’est simple et facile. En pratique c’est beaucoup beaucoup plus compliqué. Un atelier de 4 h pour expérimenter.

**Le consentement** en théorie c’est simple et facile.

En pratique c’est beaucoup beaucoup plus compliqué.

Un peu comme voir une carte à plat sur une table et être sur le terrain, pas la même perspective, pas la même expérience.

Rien de tel que d’avoir des espaces pour s’entraîner, s’accompagner, s’écouter, être guidé·e.

En plus d’apporter plus de justesse et une meilleur communication dans leur vie intime, après des ateliers comme celui-ci, des participant.e.s disent avoir pu défendre leurs limites de façon simple, claire et fluide dans le bus, chez le médecin et même sur une plage naturiste avec des personnes trop intrusives.

Ces exercices ont donc un impact réel dans la vie de tous les jours !

Ils sont libérateurs, parfois drôles et joyeux et nous permettent de nous réaligner et d’y voir plus clair.

Ils ouvrent aussi la possibilité de vivre plein d’expériences désirées avec plus de justesse.

Ils donnent la permission de demander, de négocier, de dire oui, de dire non, de mieux accueillir le non, et d’accéder à son désir, le tout en toute simplicité !

Atelier Animé par Emmanuelle Duchesne ([https://slowsexlovelife.fr/](https://slowsexlovelife.fr/)) et Romaric Guillot ([https://www.romaricguillot.com](https://www.romaricguillot.com))

Emmanuelle et Romaric Animent tout au long de l’année, des ateliers « Vers une sexualité vivante et vibrante », sur Dinan et Rennes. Plus d’informations par [ici](https://terre-de-lune.fr/vers-une-sexualite-vivante-et-vibrante-2/).

Prix :

Offre (re)découverte à partir de 35€/personne 45€ tarif normal et 55€ tarif de soutien.

Inscription sur Hello Asso: [ici.](https://www.helloasso.com/associations/association-terre-de-lune/evenements/rencontres-et-consentement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T18:00:00.000+01:00

OPAR 62 rue de Dinan, rennes, ille et vilaine Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



