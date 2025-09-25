Rencontres et découvertes Petit Bois Saint-Mathieu

Rue du Collège Saint-Mathieu Haute-Vienne

Partez à la découverte du futur Petit Bois de Saint Mathieu. Venez découvrir l’historique de l’ancien Petit Bois, le projet du nouveau Petit Bois et se promener dans les plantations déjà réalisées. N’oubliez pas de prendre des chaussures adaptées ! .

Rue du Collège Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23 association@cultureentete.fr

