Rencontres et dédicaces d’auteurs – édition La Bouinotte Bibliothèque Alain Fournier Mehun-sur-Yèvre

Rencontres et dédicaces d’auteurs – édition La Bouinotte Bibliothèque Alain Fournier Mehun-sur-Yèvre samedi 4 octobre 2025.

Rencontres et dédicaces d’auteurs – édition La Bouinotte Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Alain Fournier Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Venez rencontrer et faire dédicacer les ouvrages de deux auteurs des éditions La Bouinotte :

Martine Chavot, qui évoquera ses deux romans : « les bons enfants » et « Georges & Marcel »

Hubert Loiseau, qui présentera ses romans « le jardinier assassin » et « Le berger du colombier »

Bibliothèque Alain Fournier 13 Rue Emile Zola, 18500 Mehun-sur-Yèvre, France Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire 0248571516 https://mehun-sur-yevre.bibli.fr L’accès à la Bibliothèque est libre et ouvert à tous, la consultation sur place gratuite.

Venez rencontrer et faire dédicacer les ouvrages de deux auteurs des éditions La Bouinotte :

@bibliothèque Mehun sur Yèvre