Rencontres et dédicaces en librairie Bourgueil jeudi 25 septembre 2025.

22 bis rue du Commerce Bourgueil Indre-et-Loire

Début : 2025-09-25
fin : 2025-11-27

2025-09-25

Rencontres et dédicaces en librairie.
22 bis rue du Commerce Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 36 04 64 31  librairieliberetvous@gmail.com

English :

Meetings and book signings.

German :

Begegnungen und Signierstunden in Buchhandlungen.

Italiano :

Incontri e presentazioni di libri in libreria.

Espanol :

Reuniones y firmas de libros en la librería.

