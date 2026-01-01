RENCONTRES ET DÉDICACES Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun
RENCONTRES ET DÉDICACES Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun mercredi 28 janvier 2026.
RENCONTRES ET DÉDICACES Salon jeunesse À vos Livres !
Avenue de Bel air Issoudun Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-28
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-28
Petites et grandes bêtes pour le 34ᵉ Salon du livre jeunesse du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février, c’est la fête pour les petits lecteurs — et les plus grands !
RENCONTRES ET DÉDICACES
Vendredi 16h-18h
Samedi 10h-13h 14h-18h
Dimanche 10h-13h 14h-17h .
Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement RENCONTRES ET DÉDICACES Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pays d’Issoudun