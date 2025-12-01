Rencontres et photos avec le Père Noël Le Pouliguen

Rencontres et photos avec le Père Noël

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-22 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24

Le Père Noël sera présent pour accueillir petits et grands dans sa cabane au marché de Noël. Venez poser avec lui pour une photo souvenir et immortalisez la magie de Noël ! .

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com

