Rencontres et photos avec le Père Noël Le Pouliguen
Rencontres et photos avec le Père Noël Le Pouliguen samedi 20 décembre 2025.
Rencontres et photos avec le Père Noël
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-22 19:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24
Le Père Noël sera présent pour accueillir petits et grands dans sa cabane au marché de Noël. Venez poser avec lui pour une photo souvenir et immortalisez la magie de Noël ! .
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com
English :
L’événement Rencontres et photos avec le Père Noël Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44