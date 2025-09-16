Rencontres et tables rondes à l’Alcazar septembre et octobre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Rencontres et tables rondes à l’Alcazar septembre et octobre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement mardi 16 septembre 2025.

Rencontres et tables rondes à l’Alcazar septembre et octobre

Du 16/09 au 17/10/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Horaires et jours en fonctions des propositions, voir le détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-16

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-09-16

Rencontres et tables rondes à l’Alcazar

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



► RENCONTRES



MARDI 16 SEPTEMBRE À 17H30

> Auditorium

Randonnée en bibliothèque avec Lou Darsan

Lou Darsan est en résidence à La Ciotat. Elle a publié deux livres très remarqués aux éd. La Contre-Allée, L’Arrachée belle en 2021 (multiprimé) et Les Heures Abolies en 2023, explorant par les paysages une politique des corps qui en sont traversés.

En collaboration avec La Marelle.



SAMEDI 11 OCTOBRE À 14H30

> Salle de conférence

[CineHorizontes 2025, festival de cinéma espagnol de Marseille]

Rencontre avec la bédéiste espagnole Maria Hesse

Cette année, Cinehorizontes met à l’honneur les femmes. C’est à cette occasion que l’Alcazar reçoit Maria Hesse, illustratrice et bédéiste espagnole qui accorde une large place à la femme dans ses ouvrages.

En collaboration avec Cinehorizontes, festival de cinéma espagnol de Marseille.



SAMEDI 11 OCTOBRE À 17H

> Salle de conférence

Rencontre à l’occasion de la réédition de l’autobiographie de Malcolm X

Au travers d’entretiens menés par le journaliste et écrivain Alex Haley, le leader antiraciste revient sur son passage par la Nation of Islam, sa conversion à l’islam orthodoxe, et son combat pour les droits des Afro-Américains et des peuples opprimés et colonisés.

En collaboration avec les éditions Hors d’Atteinte.



MARDI 14 OCTOBRE À 17H30

> Auditorium

Randonnée en bibliothèque avec Éléonore de Duve

Incandescents et incarnés, les deux livres publiés par la bruxelloise Éléonore de Duve chez Corti portent des prénoms Donato (2023) et Sophia (2025), sublimant des existences par une langue extraordinairement poétique. Elle réside à Marseille en octobre à la Marelle.

En collaboration avec La Marelle.



► TABLES RONDES



SAMEDI 13 SEPTEMBRE À 17H

> Salle de conférence

Les sciences sociales dans la cité la collection L’envers des faits fête ses 10 ans

Auteurs et directeurs de la collection débattent autour de ces ouvrages d’enquête qui invitent à explorer en profondeur le monde social, à questionner les rapports de domination et à expérimenter de nouvelles formes d’écriture en sciences humaines.

En collaboraiton avec Coudes à Coudes.



SAMEDI 4 OCTOBRE À 14H

> Salle de conférence

[Rencontre éthique et culture]

Soigner à tous les âges de la vie

Cette rencontre réunira des experts de la santé et de la culture afin d’explorer les enjeux du soin à chaque étape de la vie. Des intermèdes culturels enrichiront les échanges.

En collaboration avec l’APHM



SAMEDI 11 OCTOBRE À 10H30

> Salle de conférence

80 ans de la Sécurité sociale quelles solidarités au XXIe siècle ?

Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS à Sciences Po, et Céline Velasquez, secrétaire générale de la fédération CGT des organismes sociaux, dialogueront autour du projet fondateur de la Sécurité sociale de 1945, des évolutions et de son devenir.

En collaboration avec Coudes à Coudes et Promemo.



VENDREDI 17 OCTOBRE À 17H

> Salle de conférence

[Rencontre éthique et culture]

Religions et éthique le don d’organes en question

Les religions peuvent influencer les choix relatifs au don d’organes après un décès ainsi que l’expression du consentement de son vivant. Cette table ronde rassemblera des représentants des grandes confessions pour explorer ces questions.

En collaboration avec l’APHM.



► VISITES



VISITES

SAMEDI 11 OCTOBRE À 10H

Visite des fonds patrimoniaux

Visite des fonds patrimoniaux de la bibliothèque de l’Alcazar par l’équipe des Fonds Rares et Précieux.

10 personnes maximum. Tous publics à partir de 10 ans. Inscription dgac-patrimoine-bmvr@marseille.fr. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Meetings and round tables at the Alcazar

German :

Begegnungen und Diskussionsrunden im Alcazar

Italiano :

Incontri e tavole rotonde all’Alcazar

Espanol :

Reuniones y mesas redondas en el Alcázar

L’événement Rencontres et tables rondes à l’Alcazar septembre et octobre Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-03 par Ville de Marseille