Rencontres et visites avec la SHAL, Château de Romécourt, Azoudange

Informations pratiques

Rencontres et visites avec la SHAL 19 et 20 septembre Château de Romécourt Moselle

Gratuit. Entrée libre. Pas d’obligation du pass sanitaire mais port du masque et gestes barrières restent la règle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Romécourt accueille la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine pour des rencontres sur l’histoire de la Lorraine.

Passionnés d’histoire et amoureux du patrimoine, rendez-vous les samedi 18 et dimanche 19 septembre au château de Romécourt (Azoudange, Moselle). Les auteurs de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine section de Sarrebourg vous y attendent pour des rencontres sur l’histoire de la Lorraine et la réédition plus développée du livre « Romécourt, un domaine, une famille » par Pascale Marcel.

Découvrez la chapelle et le parc du domaine lors de visites guidées.

Pour rejoindre le château de Romécourt, suivre les panneaux chambres d’hôtes à partir d’Azoudange (Moselle).

Pour toutes informations complémentaires www.chateauderomecourt.com

Château de Romécourt Domaine de Romécourt, 57810 Azoudange Azoudange 57810 Moselle Grand Est 03 87 86 67 35 http://www.chateauderomecourt.com/ [{« link »: « http://www.chateauderomecourt.com/ »}] Le château de Romécourt, construit en 1564, puis réorganisé aux XVIIᵉ et XIXᵉ siècles, se situe au cœur du parc naturel régional de Lorraine. Édifié en briques, ses façades sont ornées de motifs géométriques. La chapelle du château est également le lieu de sépulture de la famille de Martimprey de Romécourt. Les façades, le puits et les toitures du château sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1976.

Le parc à l’anglaise, composé d’arbres centenaires, fait partie d’un domaine de 300 hectares comprenant forêts, champs et espaces naturels. Accès par une petite route de 3,5 km à partir d’Azoudange.

Romécourt accueille la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine pour des rencontres sur l’histoire de la Lorraine.

©Kribs François Viot et Claudia Metz vous accueillent avec la Shal pour les JEP 2026