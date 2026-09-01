RENCONTRES EXCEPTIONNELLES – Projection du film « Les enfants de Lascaux » La Roque-d’Anthéron
mardi 29 septembre 2026 · La Roque-d'Anthéron
Informations pratiques
La Roque-d’Anthéron
RENCONTRES EXCEPTIONNELLES – Projection du film « Les enfants de Lascaux »
Du mardi 29 au mercredi 30 septembre 2026.
Mardi 29 septembre 2026 à 18h00. Auditorium – Centre Marcel Pagnol La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-29
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-29
Dans le cadre de l’exposition « Au-delà de l’éphémère – Le vrai du faux », deux projections rencontres exceptionnelles sont proposées en présence de réalisateurs et du chef décorateur Émile Ghigo, autour de deux films emblématiques.
Dans le cadre de l’exposition « Au-delà de l’éphémère – Le vrai du faux », présentée par l’association PAC à la Galerie Jean-Marc Bourry jusqu’au 31 octobre :
LES ENFANTS DE LASCAUX
Mardi 29 septembre à 18 h, le réalisateur Maurice Bunio et le chef décorateur Émile Ghigo viendront présenter le film Les Enfants de Lascaux et échanger avec le public à l’issue de la projection. Elle sera suivie d’un débat avec les spectateurs, offrant l’occasion de revenir sur la réalisation et le travail de création des décors.
Auditorium – Sur réservation .
Auditorium – Centre Marcel Pagnol La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 99 00 26
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English :
As part of the exhibition “Beyond the Ephemeral—The Real and the Fake,” presented by the PAC association at the Galerie Jean-Marc Bourry through October 31, two special screenings and Q&A sessions will be held in the presence of the filmmakers and production designer Émile Ghigo, focusing on two iconic films.
L’événement RENCONTRES EXCEPTIONNELLES – Projection du film « Les enfants de Lascaux » La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron
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